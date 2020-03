Julia Wieniawa twierdzi, że załatwiła Gąsiewskiej rolę w horrorze. Menedżerka Wiktorii komentuje: "SERIO?"

Lidoa 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Ile można czytać o tym tandetnym filmie? I powiem szczerze, chyba już wolę Wieniawę, niż tą Wiktorie co się rozbiera, bo przecież jest taka oh i ah... Jak od początku zaczyna w takim kierunku karierę, to wiadomo co będzie dalej...