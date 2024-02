Julia Wieniawa w bikini kontempluje na tle zachodzącego słońca: "Dawno się nie czułam tak dobrze" (ZDJĘCIA)

W.SS 19 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Jej mama to jest geniusz, serio. Nie mam pojęcia jak tak przeciętna osoba bez charyzmy się przebiła. Wygląd jak typowa studentka, dosłownie chyba każdy miał taką Julkę w grupie, niebrzydka, jak się zrobiła to ładna, taka uroda zwyczajna mocno. Talentu aktorskiego nie ocenie, bo nic z nią nie widziałam, ale opinie slaaaabe. Śpiewać umie, ale to jest talent na poziomie "mogę iść do chóru", ewentualnie próbować w jakimś voice i nie odpaść od razu. No bez kitu manager to geniusz.