Julia Wieniawa w kosmosie? (VIDEO)

Bo jest tego wszystkiego warta! Tylko i aż tyle.

No, nie bardziej niż fakt, że w 2024 roku ktoś może jeszcze próbować mówić kobietom, że czegoś nie mogą, nie powinny, nie wypada, to nie dla nich. Albo, że nie mogą mieć wszystkiego i muszą zdecydować się na jedną ścieżkę w życiu, jeden zawód, jedną pasję. Czyli ALBO aktorka, ALBO reżyserka? ALBO piosenkarka, ALBO lekarka? I wreszcie ALBO ambasadorka L'Oréal Paris, ALBO astronautka? Otóż nie!

A tak konkretniej – "Lekcja Wartości" L'Oréal Paris. To druga już odsłona kampanii, w której marka zaprasza wyjątkowe kobiety do dzielenia się swoimi historiami, doświadczeniami, sukcesami i porażkami. Innymi słowy – wszystkiego, co tworzy je i kształtuje każdego dnia. I każdego dnia sprawia, że hasło "Jestem tego warta" nabiera mocy, staje się stwierdzeniem faktu, a nie jedynie afirmacją.

I nie, nie są to truizmy i coś, co każda z nas doskonale wie. Gdy przychodzi co do czego, okazuje się, że jednak nie wiemy, a przede wszystkim nie czujemy się wystarczająco dobre, wystarczająco warte czy wystarczająco odważne. A powinnyśmy! Jak Julia, która – jesteśmy tego pewne – któregoś dnia poleci w kosmos, by tam kręcić swój najnowszy film!