Julia Wieniawa wygina się w basenie na Rodos. Internauci komplementują jej nową fryzurę: "Jak BOGINI!" (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa należy do grona najbardziej zapracowanych gwiazd rodzimego show biznesu. Zaledwie tydzień temu artystka zaliczyła debiut jako prowadząca Top of the Top Sopot Festival, a także wystąpiła na deskach Opery Leśnej. To dopiero początek - później na Julię czekał koncert podczas kolejnego festiwalu oraz rozpoczęcie prac nad nowym filmem. Ostatni punkt w napiętym grafiku 24-latki wywołał najwięcej emocji. Okazało się bowiem, że przygotowując się do nowej roli, Wieniawa zdecydowała skrócić włosy o kilkanaście centymetrów!