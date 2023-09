Julia Wieniawa zabrała głos w sprawie "Zielonej Granicy". Wylały się na nią pomyje: "PO CO SIĘ MIESZASZ?!". ZAREAGOWAŁA

Piotr 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Najgorsze jest to ,że zachowanie Straży Granicznej tam na granicy to pokłosie decyzji rządu w tym Błaszczaka , Kaczyńskiego , Kamińskiego - i to ich trzeba rozliczyć bo to oni dawali rozkazy . Na pewno sytuacja na granicy była napięta i nie raz eskalowała . Tamci walczyli o przeżycie a pogranicznicy wykonywali rozkazy czasem nadgorliwie. Najgorsze jest to ,że żaden pisowiec się nie zastanowił się nad tym co tam się dzieje , żadnej głębszej refleksji , a potem gnoje wpuszczają setki tysięcy ludzi na polskie wizy za grubą kasę a kto ma grubą kasę - wiadomo - terroryści . Pisowcy , prawdziwi polscy patrioto-naziści razem ze swoim MikroDuce to prawdziwe zło .