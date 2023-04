Julia Wieniawa zadaje szyku w biustonoszu i kurtce za 27 tysięcy. Wiemy, gdzie kupić podobną za 140 zł

kafka 38 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Nie rozumiem jej fenomenu. Zaistniała w "Rodzince PL", ale jej tam nie trawiłam. Jej "gra aktorska" pozostawia wiele do życzenia. Śpiew? Sprawa dyskusyjna. I zachwyt nad urodą. Uroda radiowa. Jest wiele ładniejszych dziewczyn. Jedynie czego nie można jej odmówić to spryt i głowa na karku. Wykorzystuje swoje pięć minut i przekuwa to w pieniądz. I dobrze. Inwestuje, pomnaża. Jest na nią zapotrzebowanie i płacą jej za to, to wykorzystuje. I świetnie jej to wychodzi.