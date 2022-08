Julia Wieniawa złości się na holenderskie linie lotnicze: "TRZECI RAZ zgubili moją walizkę. WTF?!"

abc 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Biedactwo, nie wykup!ła tu ab0namentu na artykuliki o sobie, to gdyby nie ta walizka, nikt by się nie dowiedział, że była za granicą! No ale linie, które nawet pasażera z tylko bagażem podręcznym nie są w stanie zabrać, to upadają. A LOT nie. "Lataj LOT-em, lataj LOT-em, bagaż będzie, tylko potem". Co polskie, to lepsze ;-)