Julia Wieniawa znów tłumaczy się ze swojej "kolekcji" i radzi: "Do naszych legginsów należy nosić bezszwowe majtki I TYLE"

Niestety, wbrew oczekiwaniom Julki, linia topów, body i legginsów do ćwiczeń nie spotkała się ze szczególnie ciepłym przyjęciem klientek. Nie dość, że gwiazda została oskarżona o kopiowanie projektów Kim Kardashian, to jeszcze wytknięto jej zbyt wygórowane ceny za ubrania, które nieszczególnie nadają się do treningów. Nawet zaprzyjaźniona z nią Red Lipstick Monster zarzuciła wyprodukowanym przez Wieniawę ubraniom niepraktyczność: przez wąską gumę w talii wychodzą boczki, przez co nie spełniają one swojej roli i nie wyszczuplają sylwetki. Nie spodobał jej się również fakt, że pod prześwitującą tkaniną można dostrzec bieliznę.