Tak dziś wygląda Julia Wołkowa z tATu. Fani są ZDUMIENI jej metamorfozą: "Wyglądasz jak INNA OSOBA" (ZDJĘCIA)

Plastik fantastik. Czy może mi ktos, kobiecie, wytłumaczyć, co się wam tak podoba w tych idiotycznych, szablonowych brwiach podoba? Nikt tak nie wygląda, to nie sztuka zmasakrować dzieło natury, tylko podkreślić swoje atuty. A tak, to wychodzę na ulicę, i 3/4 lasek wygląda jak z fabryki małp. Szablony są może dobre do mixed media, ale nie na twarze.