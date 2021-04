Julia Wróblewska skarży się na niestosowne wiadomości od internautów: "TO JEST OBRZYDLIWE"

Szczerze, mam dość zasłaniania nazw - napisała Wróblewska, upubliczniając pseudonim niewyżytego internauty. To jest obrzydliwe. Niech znajomi zobaczą, co kolega pisze do dziewczyn w Internecie. Brak seksu.... nie dość, że bez sensu, to jeszcze niesmaczne.

Przeraża mnie odwaga tych ludzi, jak ci wysyłają fotkę swoich genitaliów to jest ok, a potem wyzywają od szmat dziewczyny, które wyślą zdjęcia swojemu chłopakowi - napisała.

Miałam taką sytuację, że gość pisał do mnie na Facebooku, na Instagramie, na maila i jeszcze do mojej mamy maile o tym, co chciałby ze mną zrobić - wyjawiła Julia. Pisał wiersze. O Boże. Pytał się mnie, kiedy się pobierzemy, kiedy do niego przyjadę. Świadomość tego jest straszna. Trzeba coś z tym zrobić, bo to jest cholernie niekomfortowe uczucie. Nie polecam nikomu.