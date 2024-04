Jurorzy zachwycili się tańcem Roksany Węgiel. Widzowie nie podzielają ich zdania: "Jest FAWORYZOWANA"

Ann 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Faworyzowana czy nie-jest najlepsza. A jej partner Michał jeszcze lepszy. Dzisiejsza salsa była bardzo dobra. Maff też nieźle ale gorzej bo nieśmiało. Partnerka Maćka też rewelacyjna,on skromny ale dziś jego najlepsze 2 tańce i to jak podziękował na koniec..,potrafi składać ładnie zdania. Najsłabiej Anita. Dla mnie jakby kija połknęła. Nie wiem co ludzie w niej widzą. Jest pracowita to fakt. Ale jakby za wszelką cenę. Iwona w swojej ocenie sprawiedliwa. I jeszcze z Ewą pięknie dziś wyglądały.