Justin Bieber i Hailey Bieber planują rozwód? Nagranie z Coachelli rozwiało wątpliwości (WIDEO)

Justin Bieber i Hailey Baldwin wzięli ślub we wrześniu 2018 roku. Media od początku ich związku wieszczyły im szybkie rozstanie. W ostatnich miesiącach znów pojawiły się doniesienia o planowanym rozwodzie. Zainteresowanie tematem podgrzewał dodatkowo ojciec modelki, który tajemniczo poprosił o modlitwę w intencji miłości córki i zięcia. Hailey Bieber stanowczo zaprzeczyła planom rozwodowym i w mediach społecznościowych wstawiła dedykowany mężowi urodzinowy post.

Tylko dla twojej wiadomości. Wszelkie historie i ciągłe anonimowe donosy, które widzę na TikToku, są w 100 proc. nieprawdziwe . Stworzone z powietrza, pochodzą z krainy złudzeń. Wiem, że wygadywanie takich rzeczy może być zabawne, ale wiedzcie, że zawsze są nieprawdziwe. Przepraszam, że to zepsułam - napisała w lekko złośliwym stylu.

Plotki o rozstaniu Justina i Hale Bieberów

Spekulacje o kryzysie nie ustąpiły jednak na długo. Portal In Touch Weekly donosił, że żona Biebera rozważa "próbną separację" . Zdaniem informatora serwisu, influencerka nie chciała przekreślać małżeństwa, niemniej jednak potrzebowała czasu, aby wszystko przemyśleć.

Koniec kryzysy małżeńskiego Bieber'ów?

W tym roku na festiwalu Coachella było zupełnie inaczej. Para została uwieczniona, jak wtulona w siebie podryguje w rytm muzyki Lany del Rey. Justin Bieber czule dotykał żonę po głowie i obdarowywał ją buziakami w czoło. Nie trzeba być więc ekspertem od mowy ciała, by stwierdzić, że w związku Bieberów nie ma mowy o kryzysie, a jeśli taki miał miejsce, to para ma go już za sobą.