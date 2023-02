Justin Bieber ODWOŁUJE trasę koncertową! Nie wystąpi w Polsce. Wściekli fani komentują: "Zostaje w domu, bo Hailey nie pozwoliła"

Justin Bieber miał wystąpić w krakowskiej Tauron Arenie

Justin Bieber nie wystąpi w Polsce

Ktoś jeszcze jest zdziwiony?; Ale wy wiecie, że ona ma już wywalone na muzykę i koncertowanie? Nie spodziewajcie się szybko nowej płyty czy jakichś nowych dat, bo za bardzo mu się podoba realne życie i myśli o założeniu rodziny; Ogólnie to Bieber to chyba największy idiota na świecie. Jak znowu wznowi trasę, to już nikt nie kupi na nią biletów i znowu ją odwoła z powodu braku zainteresowania; Justin zostaje w domu, bo Hailey nie pozwoliła; Nie dość, że nie wypowiedział się w ogóle na temat przerwania trasy, to, zamiast od razu odwołać, to robi nadzieję. Wkurza mnie to, że czekałam tyle lat, żeby go zobaczyć, oszczędzałam co do grosza, a dla niego to g*wno znaczy - pisali internauci.