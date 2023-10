Justin Bieber próbuje obejmować POSĘPNĄ Hailey Bieber, wracając z romantycznej kolacji (ZDJĘCIA)

Hailey Bieber nie cieszy się obecnie zbyt dobrą prasą. Od słynnej afery z domniemanym nękaniem Seleny Gomez , na której punkcie modelka ma mieć ponoć obsesję, 26-latka stara się za bardzo nie wychylać, ograniczając swoją aktywność na Instagramie do promocji autorskiej marki kosmetycznej. W Los Angeles Amerykanka regularnie natyka się na hordy paparazzi dla których wciąż pozostaje "łakomym kąskiem", najczęściej jednak celebrytka wychodzi na miasto w asyście ukochanego Justina Biebiera .

W tym roku minęły cztery lata odkąd Justin i Hailey stanęli na ślubnym kobiercu. Para dba o to, aby w ich relacji nie ugasł żar i regularnie spędzają czas tylko we dwoje. Randki zdają się jednak nie przynosić pożądanych efektów, a takie przynajmniej wrażenie można odnieść, widząc znudzony wyraz malujący się przeważnie na ich twarzach.

Nie inaczej było podczas ostatniego wyjścia małżonków do ulubionej restauracji gwiazd Giorgio Baldi w Santa Monica, którą odwiedzili w niedzielę. Zarówno Justin, jak i Hailey wyglądali dość posępnie, przemykając pod ostrzałem fleszy z knajpy do czekającego na nich vana. Modelka nie zapomniała oczywiście o modnej stylizacji zgodnej z obowiązującymi obecnie trendami, na którą składały się obszerny sweter, czarna mini, kowbojki i torebka Coperni warta ok. 3 tysiące złotych. Justin miał na sobie luźną koszulę, beżowe spodnie i mokasyny. Opuszczając lokal, piosenkarz usiłował obejmować żonę w pasie, ta jednak nie sprawiała wrażenia zachwyconej czułością lubego.