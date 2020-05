Justin Bieber zdradza, czego najbardziej żałuje w związku z Hailey: "ZACZEKAŁBYM Z SEKSEM DO ŚLUBU"

Wielu artystów skazanych obecnie na izolację z powodu pandemii przerzuciło się na działalność w internecie. Wśród nich znalazł się także Justin Bieber , który wraz ze swoją małżonką Hailey udziela się od kilkunastu tygodni na Facebooku w ramach miniserii Biebers on Watch.

W najnowszym odcinku Bieber postanowił przeprowadzić dyskusję na żywo ze swoimi fanami. Pytali się oni nie tylko o rzeczy tak trywialne jak sprzątanie, z którym przyzwyczajony do luksusu Justin ma ponoć ogromne trudności, ale poruszali też kwestie łóżkowe .

Jeżeli mógłbym cofnąć się w czasie, pewnie zaczekałbym z seksem do małżeństwa . Seks może czasem wprowadzić sporo zamieszania do relacji dwójki ludzi - podzielił się z widzami Bieber.

Kilka miesięcy temu gwiazdor rozmawiał już o swoich problemach z seksem z amerykańską edycją Vogue'a. Przyznał wtedy, że zrezygnował z seksu na cały rok , zanim wrócił do Hailey.

Bardziej dojrzałe podejście muzyka do stosunku płciowego jest niewątpliwie częścią jego nawrócenia, do którego zainspirował go jego ukochany pastor Carl Lentz. Na instagramowym profilu innego kaznodziei - Richa Wilkersona - Justin stwierdził przed kilkoma dniami, że popęd seksualny wpływał negatywnie na jego umiejętność podejmowania właściwych decyzji.