Justin Timberlake i Jessica Biel idą na terapię małżeńską! "Zależy mu na żonie"

Justin Timberlake i Jessica Biel znają się do 2007 roku, a osiem lat temu stanęli na ślubnym kobiercu. Wspólnie wychowują synka, Silasa. Ich małżeństwo do pewnego momentu uchodziło za idealne. W wywiadach opowiadali, że są świetnie zgrani, lubią razem spędzać czas, mają podobne poczucie humoru i wyznają te same wartości, m.in. szczerość i lojalność.