Justin Timberlake PRZEPRASZA Britney Spears i... Janet Jackson. "Chcę wziąć odpowiedzialność za własne błędy"

Brit powinna go pozwać za teledysk do cry nie a river, a ten jego kawałek what goes around też na bank miał uderzać w Britney. Nawet jeśli go zdradziła to nie byli małżeństwem ani nie mieli dzieci bo sami nimi jeszcze byli. Mógł sobie nakrywać swoje balladki,ale bez sugestii. Zobaczcie co zrobiła ta dziewczyna piłkarza, kiedy wylal się na nią hejt- zabiła się. To nie są zarty.