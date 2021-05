Justyna Kowalczyk BEZ KOSZULKI prezentuje ciążowy brzuch na tle Tatr (FOTO)

Egościu 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Justyna i Kacper . Fajna para i do tego szczęśliwa to widać gołym okiem , że się świetnie czują w Swoim towarzystwie. Super , że zostaną rodzicami. Zdrowia dla maluszka i Mamy. Swoją drogą macie fenomenalną wydolność organizmów. Dla mnie to jakiś kosmos. Biegacie po górach szybciej od kozic. Zazdroszczę