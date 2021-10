Justyna Kowalczyk na kolejnej wycieczce z synkiem. "Apetyt zawsze dopisuje"

Justyna Kowalczyk od lat prowadzi niezwykle aktywny tryb życia. Nie zmieniła go nawet wtedy, gdy zakończyła sportową karierę. Wtedy jednak coraz częściej narty biegowe zamieniała na buty trekingowe i wychodziła wraz z mężem Kacprem Tekielim w Tatry.

Kowalczyk nawet w trakcie ciąży utrzymywała wysoką formę i nie zrezygnowała z aktywnych treningów. Za to była zresztą regularnie krytykowana przez internautów i na nic zdawały się jej wyjaśnienia, że wtedy po prostu czuje się lepiej i jej organizm źle reagowałby na czas bez wysiłku .

To nie zmieniło się nawet po narodzinach małego Hugo. Synek jest oczkiem w głowie rodziców. Zwłaszcza mama nie opuszcza go nawet na krok i zabiera go ze sobą niemal wszędzie.