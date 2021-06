Justyna Kowalczyk odpowiada fanom "zaniepokojonym" jej treningiem w ciąży: "Mam leżeć na kanapie i patrzeć na brzuch?"

Xxxx 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A potem te "oszczędzające się" tyją po 20-30 kg i zachowują je do 18 roku życia bąbelka... Ja ćwiczyłam i byłam aktywna do 4 miesiąca ciąży, potem niestety lekarz mi zabronił. Nadal chodzę do pracy i nie pojmuję dlaczego kobiety bez wskazań medycznych idą od razu na zwolnienie i zajmują się głównie leżeniem i żarciem. Ciąża to nie jest osiągnięcie i wyczyn życia, pomimo że jest sporym wysiłkiem dla organizmu i to nic przyjemnego. Jeszcze jedno - gadki o błogosławionym stanie można wsadzić między bajki XD