Justyna Kowalczyk opublikowała nowe zdjęcie syna z malowniczych wzgórz Grecji (FOTO)

Justyna 10 min. temu

Justyna walczy, bo ma dla kogo. Jak jej pasuje tak i to przynosi jej ukojenie, to super. Jest jej ciężko mimo, że zdjęcia pokazują inaczej. Ale gdyby siedziała w domu, byłoby pewnie jeszcze gorzej. Jak ma możliwość, to dla głowy lepiej, żeby nie siedziała w 4 ścianach. Oby było to tylko pod pełną kontrolą, bo czasami wydaje się nam, że jesteśmy tacy silni, a to może być całkiem inaczej. Życzę Wam szczęścia mimo tych tragicznych przeżyć!