Justyna Kowalczyk pokazała urocze zdjęcie syna. Dwuletni Hugo ma po mamie kolejną pasję (FOTO)

Justyna Kowalczyk-Tekieli rozwija pasje razem z synem

Sportsmenka trwa w postanowieniu. Niedługo po pochowaniu męża ruszyła do Grecji zdobywać szczyty górskie razem z małym Hugo. Od tamtej pory co jakiś czas wrzuca do sieci zdjęcia z kolejnych wypraw. Jak się okazuje, maluch odziedziczył po rodzicach miłość nie tylko do pieszych wędrówek po górach, ale też do nart.