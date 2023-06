Justyna Kowalczyk publikuje wzruszające zdjęcie z gór. "Spotkaliśmy tatę" (FOTO)

WWO 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Eeeeeeeeee.....? czy ta żałoba a raczej UCIECZKA od żałoby nie przeradza się w jakieś szaleństwo? Nie Justyna, żyjąc "jego życiem", robiąc to co on robił oszukujesz się, że on wciąż jest obok. Nie ma, odszedł, kompulsywne bieganie po górach na wyścigi tego faktu już nie zmieni. Możesz się łudzić, samooszukiwać, tłumić, zagłuszać żal i lęk ale im dłużej uciekasz dorabiając do tego ideologię "kontynuacji misji taty" tym żałoba uderzy mocniej za jakiś czas. Tym gorzej dla wszystkich, dla Ciebie i dla syna.