Justyna Kowalczyk publikuje zdjęcie z gór. Nie zabrakło WZRUSZAJĄCEGO akcentu: "Kiedy otwieram oczy, Ciebie już nie ma" (FOTO)

W połowie maja doszło do tragedii w górach, w wyniku której zmarł mąż Justyny Kowalczyk, Kacper Tekieli. We wtorek, 30 maja, odbył się pogrzeb alpinisty na cmentarzu komunalnym w Oliwie w jego rodzinnym Gdańsku. Wdowa wygłosiła wtedy poruszającą mowę, w której nawiązała do przemyśleń męża.