Justyna Pochanke wprost o Kościele i jego "flircie z władzą": "Mam dosyć dyskusji o życiu poczętym i PŁACZĄCYCH ZARODKACH"

Justyna Pochanke powraca z głośnym wywiadem. Mówi m.in. o aborcji

Jednocześnie Justyna Pochanke nigdy nie należała do osób, które boją się wyrażać swoje zdanie. Teraz ponownie dała temu wyraz w rozmowie z "Newsweekiem", gdzie ukazał się z nią obszerny wywiad. Dziennikarka nie kryje, że ma o rządzących nie najlepsze zdanie, a niesławne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest dla niej skandalicznym przykładem tego, jak władza dziś traktuje kobiety.

W wywiadzie dla tygodnika Pochanke wróciła myślami do sprawy pani Izabeli z Pszczyny, która wstrząsnęła opinią publiczną. Nie ukrywa, że los, który zgotowali jej pomysłodawcy i osoby aprobujące to orzeczenie, był niezwykle okrutny.

Umarła jako ofiara tej strasznej ustawy. Czasami myślę, że powinniśmy urządzać miesięcznice w dniu jej śmierci. Przypominać władzy tę dziewczynę, która umarła na jej rękach. To mogła być moja albo twoja córka. Leżała w szpitalu, a obok stało pięciu Poncjuszów Piłatów, którzy umyli ręce . Umarła w imię ustawy napisanej przez czyścicieli cudzych sumień - mówi.

Jednocześnie Justyna opowiedziała się jako zwolenniczka dopuszczalności aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Mam pełne zaufanie do Polek, to nie są samice pożerające swoje młode. Każda kobieta wie, że aborcja to dramatyczna decyzja - zaznacza.