Justyna Śliwowska-Mróz wróciła do TVP Info. Kilka lat temu WALCZYŁA Z PiS w sądzie i wygrała

Wygrałam z PiSem w Sądzie Najwyższym! To czas na przeprosiny. To tylko tyle, ale okazuje się że aż tyle. Ta historia ma parę lat i ma ostateczny finał. Partia polityczna wykorzystała kilka sekund mojej pracy i umieściła w rażącym kontekście. Powstał z tego pełen nienawiści spot polityczny. Wygrałam w dwóch instancjach. Wyrok nie został wykonany. Partia wysłała skargę do Sądu Najwyższego, który właśnie te skargę odrzucił. Ktoś powie że to walka z wiatrakami o pietruszkę. Z wiatrakami… trochę tak. Mechanizm starcia jest trudny. Ale to ma sens. Pozwałam partię, bo wierze w wartości i wartości właśnie uczę moje dzieci. Z wartościami się nie negocjuje - napisała dziennikarka po finale sądowej batalii.