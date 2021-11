Justyna Steczkowska i Leszek Możdżer UTOPILI fortepian

Justyna Steczkowska jest chodzącym dowodem na to, że aktywny tryb życia może zdziałać cuda. Piosenkarka od lat stara się o figurę, której pozazdrościć mogłaby jej niejedna dwudziestolatka . Wyćwiczona sylwetka 49-latki okupiona jest żmudnymi godzinami spędzonymi na siłowni i choć sama przyznaje, że "każdy trening to dla niej udręka", matka trójki dzieci nie pozwala sobie spocząć na laurach. Efekty jej samozaparcia widać gołym okiem .

Dbanie o siebie nie jest oczywiście jedynym zajęciem diwy uchodzącej za prawdziwego "tytana pracy". Oprócz jurorowania w najnowszej edycji "The Voice of Poland" Justyna komponuje jeszcze muzykę i koncertuje po całej Polsce, za każdym razem przyciągając na widownię liczne grono wiernych fanów. Artystka jest właśnie w trakcie jubileuszowej trasy z okazji 25-lecia obecności na scenie, do której zaprosiła do wspólnych występów 25 gwiazd estrady.