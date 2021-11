Justyna Steczkowska KOMENTUJE plotki o problemach z Sylwią Grzeszczak w "The Voice of Poland"!

Lesiu wałęsa 47 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

No Tak to prawda współpracowałem z SB jako agent Bolek donosiłem na wszystkich, doniósł bym za pieniądze nawet na własną matkę końcu mam za to Nobla i jestem z tego dumny i nikt mi nie podskoczy bo mam na was wszystkich teczki !!!