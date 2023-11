Justyna Steczkowska odwiedziła grób mamy. Widać go już daleka (FOTO)

Początek listopada w Polsce to niewątpliwie czas zadumy, a związane jest to rzecz jasna z uroczystością Wszystkich Świętych. To właśnie tego dnia Polacy masowo odwiedzają cmentarze, by zapalić znicze na grobach zmarłych najbliższych i wspominają tych, którzy odeszli już z tego świata. Zwyczaje związane z 1 listopada praktykuje również wielu przedstawicieli świata show biznesu. Tego dnia celebryci często dzielą się ze światem osobistymi refleksjami czy upamiętniają bliskich na swoich instagramowych profilach.