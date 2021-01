Justyna Steczkowska pokazuje zdjęcia po ciąży i zapewnia: "Niczego NIE POPIEŚCIŁ grafik"

Justyna Steczkowska obdarzona jest jednym z mocniejszych głosów w branży, ale lata największej popularności ma już z pewnością za sobą. Co prawda artystka wciąż występuje przy okazji koncertów i branżowych imprez, jednak nie z taką intensywnością jak miało to miejsce za czasów kultowej już Dziewczyny szamana.

48-latka tak jak większość jej koleżanek z branży korzysta z mediów społecznościowych. W serwisie Instagram, gdzie doczekała się już ponad stutysięcznego grona obserwatorów, nie tylko regularnie wspomina archiwalne nagrania i sesje zdjęciowe sprzed lat , ale i pokazuje co nieco z życia prywatnego.

Lubię to zdjęcie. Pamiętam, że było zrobione pół roku po narodzinach Helenki. Widać na nim, jak inne miałam ciało , ale nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, bo byłam tak szczęśliwa, że urodziłam córeczkę, że cała reszta była tylko dodatkiem - wspomina Steczkowska i zdradza, że zaraz po wspomnianej sesji zdecydowała się zawalczyć o wymarzoną sylwetkę:

Potem zabrałam się za siebie i ćwiczę do dziś. Moje ciało jest mi wdzięczne (a ja mojemu ciału) pomimo tego, że każdy trening to udręka - pisze bez owijania w bawełnę. Zawsze szukam wymówki, żeby sobie odpuścić i nie jestem zbyt szczęśliwa, jak na niego jadę, ale bardzo szczęśliwa i dumna jak z niego wracam. Dumna, że kolejny raz udało mi się dotrzymać słowa samej sobie i szczęśliwa, bo ruch wyzwala mnóstwo endorfin - podsumowuje, następnie apelując troskliwie do obserwatorów o zażywanie regularnego ruchu: