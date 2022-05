Justyna Steczkowska rozpływa się nad przyszłą synową: "ZJAWISKOWA URODA, mądra, inteligenta..."

Justyna Steczkowska zadbała na przestrzeni wieloletniej kariery, by w mediach była obecna cała jej rodzina. Swego czasu celebrytą usiłował zostać jej najstarszy syn, prawie 22-letni dzisiaj Leon Myszkowski. Promował się wtedy jako kucharz, a nawet wydał własną książkę (!) pod tytułem "Gotowanie i inne zajawki", w której przekonywał, że jako nastolatek "ma ciężko", bo każdy go pyta, co chciałby robić w życiu...