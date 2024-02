Justyna Steczkowska TŁUMACZY aferę z nagraniem z TikToka i zwraca się do Izabeli Zabielskiej: "Jesteś bardzo charyzmatyczną wokalistką, masz super głos"

Justyna Steczkowska znów przeprasza Izabelę Zabielską. Opublikowała nagranie

Po kilku dniach Steczkowska kolejny raz odniosła się do internetowej afery w mediach społecznościowych. W piątek artystka opublikowała na Instagramie nagranie, w którym ponownie przeprosiła Izabelę Zabielską. Jak wyznała w dołączonym do klipu podpisie, "kilka razy" próbowała skontaktować się z influencerką, lecz, niestety, nie udało jej się do niej dodzwonić. W związku z tym Steczkowska postanowiła przekazać jej wiadomość za pośrednictwem Instagrama.

Kochani, kilka słów do was, ale przede wszystkim do Izabeli Zabielskiej. Izunia, z całego serca cię przepraszam. Nie było moją intencją jakiekolwiek obrażanie kogokolwiek. Ale są to moje media społecznościowe, więc biorę za to odpowiedzialność - rozpoczęła.

Prawda jest taka, mieliśmy konkurs u siebie na Instagramie i na Facebooku, na którym ludzie mieli robić śmieszne filmiki i memy o "WITCHER", mojej piosence, i robili. A mój asystent miał wrzucać to na InstaStories i między innymi wrzucił to. Ja tego osobiście nie robię. Ja piszę treści i odpisuję ludziom, ale nie wrzucam tych wszystkich rzeczy, bo tak z Internetem słabo mi idzie. [Mój asystent - przyp. red.] umieścił to, mój syn do mnie zadzwonił, mówiąc "mama, to chyba nie jest fajne, czy na pewno chcesz, żeby to było". Ja mówię: "ale co?". Weszłam, zobaczyłam, mówię "o Jezu, nie jest fajne", kazałam to wyrzucić. To wszystko - wyjaśniła.