Justyna Steczkowska ujawnia kulisy sesji dla "Playboya": "Musieli mi DORYSOWAĆ STANIK"

Justyna Steczkowska zdradziła stawkę za rozbieraną sesję w "Playboy'u"

Diwa w 1997 roku pojawiła się na okładce "Playboya" i udzieliła miesięcznikowi wywiadu, lecz w przeciwieństwie do wielu koleżanek po fachu nie zdecydowała się rozebrać do naga przed obiektywem. Na zdjęciach zaprezentowała swoje smukłe ciało w czarnej bieliźnie. Teraz zdradziła Żurnaliście, ile proponowano jej za nagą sesję, którą odrzuciła. Jak dodała, nie czułaby się dobrze z faktem, że nagle każdy wiedziałby, jak wygląda bez ubrań.

Dla mnie to było niezręczne. Ja nie wiedziałam, jak potem wyjść na scenę i zaśpiewać coś. Cały czas miałam w głowie, że wszyscy by wiedzieli, jak wyglądam nago. Dla mnie było to za dużo. Nie zgodziłam się chociaż oni oferowali naprawdę świetne pieniądze. Ja mogłam za to mieszkanie kupić. 200 tys. zł w tamtym czasie to były olbrzymie pieniądze - wyznała.