Kacper Błoński urządza sobie sesję na zamarzniętym Morskim Oku. Internauci: "W końcu dojdzie do TRAGEDII! Ogarnij się!"

Chciałbym zostać celebryta/infiencer bo dobra kasę biorą, wszyscy ich poznają na ulicy i w tv, nie muszą się martwić jak coś przeskrobią, bo sąd i tak im bardzo łagodny wyrok zasądzi (chociażby za "ogromny dorobek artystyczny i wielki wklad w kulture"), wakacje sponsorowane, obiadki w najlepszych restauracjach częstozadaja za darmo, że niby to reklama lokalu, jak znowu będzie pandemia to można poskamlec że nie ma za co żyć i prosić (zebrac) od ciężko chorującego społeczeństwa, itd itp... W związku z tym zapytuje- jakie szkoły, jakie studia wyższe trzeba ukończyć ażeby zdobyć tytuł mgr celebryta/influencer, oczywiście chciałbym z czasem doktoryzować się w tym kierunku, gdzie są takie uczelnie i czy można od razu zacząć praktyki.. Jestem tylko po politechnice (wydział budowy maszyn/informatyka) ale jakoś źle mi z tym, nie czuje sie spelniony i czuję że czegoś w życiu mi brakuje... :)))))Dziękuję za wszelkie informacje.