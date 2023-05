Kacper Tekieli w ostatnim wywiadzie przed śmiercią: "Zawsze jestem świadomy ryzyka". Mówił też o Justynie Kowalczyk

Nie żyje Kacper Tekieli. Na krótko przed śmiercią udzielił wywiadu

Kacper Tekieli o ryzyku w życiu alpinisty

Bardzo często w dużych alpejskich ścianach, jak północna Eigeru, Jorasses czy Matterhornu, to są nieasekurowane polewki lodowe, gdzie nie sposób założyć zadowalającą asekurację. Trzeba się w tym ruszać bardzo pewnie. Mówiąc wprost, jest to taki bilet w jedną stronę. Jeżeli się poleci, to przy dobrym zbiegu okoliczności się nie zginie, ale nie ma co liczyć na szczęśliwe zakończenie. Dlatego też hipokryzją jest potępianie wspinaczy solowych przy pełnej aprobacie i akceptacji takiej dyscypliny jak wspinaczka alpejska - opowiadał w marcowym wywiadzie, dodając, że choć nie raz napotykał w górach problemy, nigdy nie były one poważne, ponieważ dostosowywał szczyty do swoich umiejętności. Na pytanie, czy ryzyko podejmował świadomie, odpowiedział: