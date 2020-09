Kaia Gerber i Jacob Elordi są parą! Były chłopak Zendayi wpadł w sidła córki Cindy Crawford (ZDJĘCIA)

xyz^%$#@ 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

ONI JUŻ TU SĄ ! ONI SĄ WŚRÓD NAS! SĄ TAKŻE W NASZYM RZĄDZIE! - To zaczęło się w Chinach. Widziano ich już w listopadzie ubiegłego roku. Są tacy, którzy zaobserwowali ich we wrześniu, ale nie są to potwierdzone informacje. Przybyli z gwiazdozbioru Herkulesa NGC 6205 z planety Covid-19 oddalonej jakieś 140 lat świetlnych od naszego Słońca. Ze względu na odległość ich podróż odbyła się za pomocą teleportacji stąd brak jakichkolwiek śladów ich pojazdów. Na rozkaz High Prist Dave Rocke-Feller'a (ich prezydenta, arcykapłana, sponsora) siły inwazyjne Covidian rozpoczęły podbój Ziemi. U nas, według oficjalnych danych, lądowanie odbyło się w marcu tego roku. Wielu z nich przyleciało tu wcześniej. I tak na przykład gen. Matt Mo'oravetzky (znany u nas jako Premier, Pinokio i inne, odpowiedzialny za podbój Dystryktu 9 jak nazywają Polskę), jest typowym reprezentantem rasy Covidian. Na Covidzie-19 należy do plemienia zwanego "Długimi Nosami". Podobnie jak kmdr. por. prof. dr. Luck Shu Mov-sky. Oni są tu (w Polsce) od dawna, zainstalowali się wcześniej (także w naszym rządzie) w celu przygotowania i dokonania inwazji i podboju Ziemi. Ta inwazja dzieje się na naszych oczach. Od dawna skrupulatnie wypełniają rozkazy regionalnej centrali ostatnio przekazywane przez p. Rezydenta don Alda Tru'pp Eth-a (biorobota typu zoombi na usługach Covidian). Od marca nadzorowali lądowanie innych Covidian w naszym kraju i koordynują ich dalszą ekspansję. Ci zamaskowani osobnicy, w kombinezonach, maskach i przyłbicach (pokazywani na fotkach) to przeważnie ukryci Covidianie (chociaż, zdarzają się też ludzkie bioroboty). Jak wspomniałem, w rządzie mamy także wielu ukrytych Covidian, którzy przybrali ludzkie powłoki (z różnym skutkiem, czasami fatalnym, czego przykładem może być Marshall Ther Lecky lub Idol Ya'arus Katz Chyn-Sky).