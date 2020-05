Kaja Paschalska i VNM ROZSTALI SIĘ?! Raper wydał singiel, w którym opowiada o UTRACONEJ MIŁOŚCI

Kaja Paschalska od lat znana jest głównie za sprawą roli Oli Lubicz w Klanie oraz nieco nieudanej próby podboju sceny muzycznej "przebojem", opowiadających o losach niesławnej Chinki Czikulinki.

W ostatnim czasie o celebrytce mówiło się również w kontekście jej związku z raperem VNM-em, którym chętnie chwaliła się w mediach społecznościowych. Dla ukochanego Paschalska postanowiła również chwilowo wznowić swój przelotny romans z muzyką hip-hopową i wystąpiła w jednym z jego teledysków.

Niestety wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Kai nie zobaczymy w kolejnym klipie Tomasza Lewandowskiego. Wygląda bowiem na to, że Paschalska i VNM postanowili zakończyć swoją znajomość.

Chociaż w przeszłości para chętnie dzieliła się w sieci wspólnymi fotografiami, dziś na ich instagramowych profilach nie odnajdziemy już raczej romantycznych zdjęć. Rozstanie zdaje się również sugerować tekst najnowszego singla rapera, który ostatnio zadebiutował w sieci.

W utworze Hope for the best VNM jednoznacznie przyznaje, że ostatnie dni były dla niego wyjątkowo trudne. A wszystko z powodu utraconej miłości.

Jedenasty marca ja i miłość mojego życia are no more/Moje ziomki wynajęli mi Condo/W głowie myśli czarne jak Mordor/Ale dopiero miał zacząć się horror - rapuje.

Jak wyznaje raper, w trudnych chwilach zdarzało mu się topić smutki w alkoholu. Z tekstu jego najnowszego singla dowiadujemy się również, że borykał się z problemami finansowymi i bolesną przeprowadzką.

W tej mojej dziupli, piłem whisky 3 dni, by topić smutki/Nie nalewam do szklanki, łoję z butli (...) - żali się.

Nie mogę być sam na tej wojnie, ziom zaprasza na kwadrat na trochę/Żona dwójka dzieci i ja na wersalce pod kocem, 3 noce tam spałem i potem/Za pożyczony hajs wynająłem klitę, tu będę kończył płytę/Tu będę łączył z bitem, co teraz piszę/Łzy jak igły, bo przeprowadzka boli jak nic nigdy - ujawnia.

W swoim utworze VNM nie szczędził mocno osobistych wyznań i ostrych słów.

Mówią jak się j*bie to wszystko naraz/Jakby los mi mówił dz*wko to kara/Było ci tak dobrze to wy***rdalaj/Surrealizm jak u Almodovara/To, co się dzieje wokół mnie teraz/ Niewyobrażalny do tej pory mnie stres zżera - zdradza.

Na samym końcu singla z ust rapera pada za to wyjątkowo przygnębiająca deklaracja.

Ostatni miesiąc i nadchodzące miesiące to oficjalnie moje najgorsze dni - słyszymy.