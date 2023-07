Kajetan Kajetanowicz o wypadku z udziałem syna Sylwii Peretti. "Prawo jazdy jest POZWOLENIEM NA BROŃ"

Jessica 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Facet wyszedł sobie w nocy, żeby wreszcie spokojnie przejść przez ulicę, to nie dość, że trafił na pijanego kierowcę z pijanymi pasażerami, nie dość, że chcieli go zabić, to jeszcze go szukają, żeby mu przypisać winę za wypadek. Dziwne to.