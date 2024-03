Kamil Baleja powinien odpaść z "Tańca z Gwiazdami"? Widzowie wściekli: "Nie wierzę, że go znowu PRZEPCHNĘLI"

Kamil Baleja powinien odpaść z "Tańca z Gwiazdami"? Widzowie komentują

Nie wierzę, że tego Kamila znowu przepchnęli dalej; Kamil powinien odpaść. Beata i Mieszko tańczyli lepiej; Nie no, Kamil Baleja powinien odpaść... Filip był od niego lepszy, zrobił większy progres i nie powinien odpaść; Krzysztof i Sara w trójce zagrożonych? To jakiś żart? A ten z Radia Zet będzie się dalej ślizgać; Bez sensu. Dagmara czy Kamil byli dużo gorsi. To nie fair; Powinien odpaść Kamil, no, niestety, ale bardzo słabo tańczy; Tak jak już pisałem tydzień temu, Kamil nadaje się do radia. Fajnie się go słucha, ale do tańca mu daleko - pisali internauci.