Kamil Bednarek opowiedział o ŻONIE podczas walentynkowego koncertu! "Stresowałem się"

Mojula 1 godz. temu zgłoś do moderacji 77 0 Odpowiedz

Pokaże ukochaną 😂a co to piesek wystawowy, opaska do włosów zeby ktoś mógł ją pokazać 😐 ma gdzies tych zakłamanych wszystkich ludzi i jest jej dobrze!!! No więc czego chciec więcej!