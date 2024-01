Kamil Stoch po konkursie w Zakopanem zapozował z żoną i zwrócił się do kibiców. Wymowne słowa skoczka (FOTO)

W niedzielę odbył się konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. Choć Kamil Stoch zajął zaledwie 17. miejsce, to kibice dopingowali go z ogromnym entuzjazmem. Skoczek postanowił opublikować na Instagramie wzruszający wpis, do którego dołączył zdjęcie z żoną Ewą. Ukochana towarzyszyła mu tego dnia i jak sam wyznał, jest jego największym wsparciem.

Dziękuję Wam za ten tydzień! Na zdjęciu z Szefową Komitetu Wsparcia i z Wami w tle, a myślami z każdym, kto sprawił, że znowu mogę się cieszyć tym sportem. Kamil, Ty już nic nie musisz" – z taką dewizą niewiele bym osiągnął, nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Walczcie o swoje marzenia, nawet jeśli tylko nieliczni wierzą w ich powodzenie. Ta Wasza euforia wczoraj po drugim skoku, to było coś niesamowitego, na co niektórzy czekają całą sportową karierę. Darliście się, jakbym wygrał te zawody, a ja tak się czułem. Dzięki. Wiem, że nic nie muszę, ale bardzo chcę, a to zasadnicza różnica – napisał Stoch na Instagramie.

Kamil Stoch opublikował zdjęcie z żoną, które opatrzył wzruszającym wpisem. Internauci byli zachwyceni

Internauci byli poruszeni słowami skoczka i nie szczędzili mu serdeczności w sekcji komentarzy. Kibice dziękowali sportowcowi za jego zaangażowanie i nie omieszkali przytoczyć wszystkich jego zasług względem skoków narciarskich.

To my dziękujemy za ten weekend! Piękne skoki wczoraj były, trzymam kciuki za loty; I właśnie to jest jedna rzecz, która sprawia, że jesteś tak ogromną inspiracją: nigdy się nie poddajesz! Dzięki za wszystko Kamil; Fajnie słyszeć takie słowa Panie Kamilu. Określenie o ukochanej żonie mówi wszystko. Jeszcze nie czas odwieszać narty; To my dziękujemy mistrzu, atmosfera była przecudowna – czytamy w komentarzach.

