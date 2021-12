Kamila i Stanisław z "Rolnik szuka żony" nie znaleźli miłości w programie, ale ich kandydaci już tak: "NIE KRYJĄ SIĘ Z TYM"

Co ciekawe, wygląda na to, że w ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" mogła powstać też jedna dodatkowa para, której zapewne nikt nie brał pod uwagę. Po finale pojawiły się bowiem pogłoski, że doszło do nieoczekiwanego zbliżenia Adama i Teresy , kandydatów Kamili i Stanisława z programu. Rolnik dał kosza uczestniczce już na etapie wizyt w gospodarstwach, "królowa pieczarek" z kolei przed drugą randką.

Choć nie jest to pierwszy przypadek, gdy kandydaci różnych uczestników stworzyli parę poza programem, to fani nie posiadają się z radości, a sprawą szybko zainteresowała się kolorowa prasa. Jak donosi informator magazynu "Party", para miała się ku sobie już od jakiegoś czasu, a zlot "Rolnika" był jedynie sposobnością, aby formalnie potwierdzić to, co ich łączy.