Kamila Kalińczak zadebiutowała w "Szkle kontaktowym". Widzów nie zachwyciła: "Słabe, nudne, bez polotu..."

W czerwcu z grona współprowadzących " Szkło kontaktowe " niespodziewanie odeszły trzy osoby. Było to wynikiem afery, którą wywołały słowa Krzysztof Daukszewicza, który na antenie zapytał Piotra Jaconia , dziennikarza i ojca transpłciowej córki: "A jakiej płci on dzisiaj jest?". Chociaż satyryk publicznie przeprosił za niefortunny żart, fala hejtu, która się na niego wylała, spowodowała, że ostatecznie zrezygnował z udziału w programie. W geście solidarności odeszli też Artur Andrus i Robert Górski

Kamila Kalińczak zadebiutowała w "Szkle kontaktowym"

Super kobieta, elegancja, styl inteligencja; Skromny, elegancki strój, uroda. Każdy by przy Pani Kamili wymiękł; Niech pani Kamila zostanie w Szkiełku już na zawsze !; Pani Kamila - objawienie w Szkle. Kultura, spokój, znakomite przygotowanie do programu. No i ten głos i polszczyzna! - komentują widzowie na facebookowym profilu programu.

Oj, strasznie nudny ten odcinek. Ogólnie coraz bardziej odczuwam brak...; Słabe, nudne i bez polotu to dzisiejsze szkło; Najgorszy duet w Szkle Kontaktowym. Pewnych ludzi nie da się zastąpić; Totalne rozczarowanie. Sztywna jak sztyl od wideł. Nudne to!; Przykro mi, ale nie przypadła mi do gustu, jeśli to za p. Daukszewicza, to kiepska podmiana — czytamy.