Kamila Szczawińska wspomina sesję z Helmutem Newtonem: "Mówiono mi, że MAM ROBIĆ WSZYSTKO. Było to obrzydliwe i stresujące"

Wiele zależy od tego, jaki jest fotograf, jak wygląda studio, jak jest przygotowane i jaką atmosferę tworzy fotograf. Pamiętam sesję z Helmutem Newtonem do włoskiego "Vogue'a", na której czułam się okropnie. Miałam 19 lat i była to pierwsza naga sesja, dlatego mówiono mi, że mam robić wszystko, co oni mi każą, bo fotograf to gwiazda . Agencja miała ogromną presję, żeby to wykorzystać - wspomina Szczawińska .

Czułam się trochę jak podczas sesji do "Playboya" i trudno było mi zrozumieć, że jest ona do włoskiego "Vogue'a". Sesja do "Vogue'a" była wulgarna i nieadekwatna do mojego wieku, fotograf miał takie widzimisię, żeby zobaczyć 19-latkę w takiej wersji, że było to dla mnie obrzydliwe i stresujące. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób ktoś chce pokazać tę sytuację, jaką tworzy atmosferę - powiedziała.