Irena Kamińska-Radomska instruuje, jak konsumować jajka. Ostrzega przed używaniem... SREBRNEJ ŁYŻECZKI (WIDEO)

lund 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jesli ktos nie zostal nauczony kultury w domu, to ma pozniej problemy ze zrozumieniem, co to jest oglada i dobre maniery. To sie nazywa cywilizacja, czyli umiejetnosc zycia w sposob, aby nie szokowac innych ludzi swoim grubianstwem, glosnym zachowaniem czy agresja. Dlatego wlasnie ustanowiono reguly, w przeciwnym razie doszloby do tego, ze w restauracji ludzie zaczeliby siorbac zupe, krzyczec na cala sale, wycierac rece czy nos o obrus, pluc czy nie klasc nogi na stol itd. . Juz teraz czesto czyta sie w komentarzach slowa typu:"poluzuj gume w gaciach", albo "wyjmij kija z d..y". No bo przeciez mamy prawo czuc sie swobodnie i na luzie, czyli te slynne "Robta co chceta".