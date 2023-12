Kanye West opisał SKANDAL z udziałem Grzegorza Brauna. Wspomniał też o Szymonie Hołowni i Donaldzie Tusku

Polka 12 min. temu zgłoś do moderacji 30 6 Odpowiedz

Jestem osobą niepraktykującą jednak po przygodzie mieszkania w UK doceniłam nasz katolicki, spokojny kraj, gdzie jeszcze są wartości, gdzie dzieci (jeszcze!) nie namawia się, tak - NAMAWIA, do wycinania sobie narządów, kiedy przechodzą nastoletni kryzys i de facto jeszcze nie wiedzą kim chcą być. I tu subtelna kwestia krzyża. To jest kraj katolicki. Nie ma nic złego że w Sejmie wisi krzyż. Kiedyś wartości w tym kraju to był BÓG HONOR OJCZYZNA. Nie zapominajmy o tym, szanujmy to, żebyśmy pamiętali kim jesteśmy. Żebyśmy umieli być dumni ze swojego dziedzictwa. Nawet jeśli nie chodzimy w niedzielę do kościoła.