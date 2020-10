Kanye West podarował Kim Kardashian HOLOGRAM jej zmarłego ojca: "Specjalna NIESPODZIANKA Z NIEBA"

Hologram z nieba - zaczyna we wpisie pod wideo celebrytka. Z okazji urodzin Kanye podarował mi najbardziej przemyślany prezent na świecie. Specjalna niespodzianka z nieba. Hologram mojego taty. Jest tak realistyczny, że oglądaliśmy go w kółko, pełni łez i emocji. Nie potrafię nawet opisać, co to wspólne przeżycie oznaczało dla mnie, moich sióstr, brata, mamy i najbliższych przyjaciół. Dziękuję bardzo Kanye za tę pamiątkę, która przetrwa całe życie - pisze wzruszona Kardashianka.

Wszystkiego najlepszego, Kimberly! Spójrz na siebie, masz 40 lat i jesteś dorosła. Wyglądasz pięknie, tak jak wtedy, gdy byłaś małą dziewczynką. Codziennie czuwam nad tobą, twoimi siostrami i bratem oraz wszystkimi twoimi dziećmi. Czasami daję znać, że jestem w pobliżu - mówi hologram zmarłego przed 17 laty prawnika i wspomina: Pamiętasz, jak codziennie wiozłem cię do szkoły moim maleńkim mercedesem i słuchaliśmy razem tej piosenki? Jestem bardzo dumny z kobiety, którą się stałaś i ze wszystkiego, co osiągnęłaś. Cała twoja ciężka praca i wszystkie firmy, które zbudowałeś, są niesamowite. Ale najbardziej imponujące jest twoje zobowiązanie do pozostania prawnikiem i kontynuowania mojego dziedzictwa. To długa i ciężka droga, ale warto. Jestem z wami na każdym kroku. Sposób, w jaki łączysz się z naszymi korzeniami i wspierasz Armenię, wiele dla mnie znaczy. Jesteś dumną Ormianką, a ja jestem dumnym Ormianinem - zwraca się do jubilatki dumny "tata".