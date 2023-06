Kanye West wyprawił urodziny i serwował sushi na półnagich kobietach... Wśród gości byli raperzy i 9-letnia North (ZDJĘCIA)

Tak wyglądały urodziny Kanye Westa. Sushi serwowały półnagie kobiety

W miniony weekend West hucznie obchodził 46. urodziny. Najpierw media obiegły zdjęcia jego córki North z macochą. Teraz do sieci trafiły z kolei fotki z prywatnej imprezy. To, co się tam działo, może przyprawić o zawroty głowy. Jedną z atrakcji było sushi serwowane na... półnagich kobietach imitujących stoły. Trudno jakkolwiek to skomentować.