Kanye West znowu pokazał się W WORKU NA GŁOWIE. Tym razem poszedł na pokaz Balenciagi... (ZDJĘCIA)

.... 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Lepszy worek z kotem na głowie niż worek z kociakami w wodzie. On krzywdy nikomu nie robi. Ludzie, którzy krzywdzą zwierzęta powinni być ukarani ci co innym, na wsi koty lub psy podrzucają też i mnie też kiedyś podrzucili kociaki i to nie jeden raz.