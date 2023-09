Karierę Aryny Sabalenki nakreśliła rodzinna tragedia. "Chciał, żebym została numerem jeden". Co wiadomo o największej rywalce Igi Świątek?

Aryna Sabalenka urodziła się 5 maja 1998 roku w Mińsku na Białorusi , a na co dzień mieszka w Miami na Florydzie. Chociaż ma zaledwie 25 lat, jest uważana za jedną z najbardziej obiecujących i utalentowanych tenisistek na świecie. W swojej karierze wygrała US Open 2019 i Australian Open 2021 w grze podwójnej.

Jej umiejętności sprawiają, że często jest wymieniana w gronie najlepszych zawodniczek tenisowych na świecie. Obecnie zajmuje drugą pozycję w rankingu WTA, tuż za Igą Świątek. Wkrótce się to jednak zmieni. Aryna Sabalenka w poniedziałek 11 września zostanie oficjalnie nową liderką rankingu. Będzie to jej pierwsze takie osiągnięcie w karierze.

Działalność Aryny Sabalenki poza kortem

Tenisistka z Mińska spełnia się nie tylko na korcie, lecz również w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 930 tys. użytkowników, co wpływa na to, że Aryna Sabalenka należy do grona najbardziej rozpoznawalnych tenisistek na świecie.